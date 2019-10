Het aandeel van kledingketen H&M is flink in waarde gestegen, nadat het bedrijf voor het eerst in twee jaar weer een stijging van de kwartaalwinst voor aftrek van belasting heeft gerapporteerd.

Na jaren van dalende winsten en groeiende voorraden door minder verkopen probeerde H&M het tij te keren met grote investeringen. De keten stelt nu dat de inspanningen om zich aan te passen aan de snel veranderende markt zich nu uitbetalen.

Het aandeel was rond 11.00 uur met bijna 7 procent gestegen naar ruim 197 Zweedse kroon (ruim 18 euro). In het gehele jaar is het aandeel van de kledingmaker al met 56 procent gestegen. Wel blijft de waarde nog ver achter op het recordniveau van 2015. De koers van het aandeel staat nu ongeveer op de helft van de waarde van toen.

Met een bedrag van 5 miljard Zweedse kroon (461 miljoen euro) overtrof de kwartaalwinst van juni tot en met augustus de verwachtingen. Vorig jaar bedroeg de kwartaalwinst in dezelfde periode nog 4 miljard Zweedse kroon.