Samsung heeft de productie van mobiele telefoons in China gestaakt vanwege de felle strijd met binnenlandse concurrenten. China heeft de grootste smartphonemarkt van de wereld.

De "moeilijke beslissing" werd genomen om efficiënter te kunnen werken, aldus Samsung. Het bedrijf blijft wel producten verkopen in het land. Het is nog niet bekend waar de productie naartoe verhuist. Afgelopen jaren breidde Samsung de productie uit in landen als India en Vietnam, waar de kosten lager liggen.

De complete productiestop in China volgt op eerdere sluitingen van Samsung-fabrieken eind 2018 en afgelopen juni, die ook het gevolg waren van de stevige concurrentie.

De Zuid-Koreaanse techgigant is niet de eerste speler die stopt met de productie in China. Oplopende arbeidskosten en de vertragende economische groei leidden er bijvoorbeeld al toe dat Sony de productie naar Thailand verplaatste. Apple heeft nog geen verhuizing aangekondigd.

Samsung zag marktaandeel flink krimpen

Samsungs marktaandeel in China kromp in het eerste kwartaal van 2019 naar 1 procent, terwijl dit aandeel halverwege 2013 nog 15 procent was. Snelgroeiende binnenlandse merken zoals Huawei en Xiaomi hebben het bedrijf in die jaren flink ingehaald.

"In China kopen mensen laaggeprijsde smartphones van binnenlandse merken en geavanceerde telefoons van Apple of Huawei. Samsung heeft daardoor weinig kans om een groter aandeel te veroveren", aldus een analist van Cape Investment & Securities.