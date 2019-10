Je komt ze overal tegen: Nederlandse ondernemers in het buitenland. Waarom zijn ze ooit met de noorderzon vertrokken, en is het gras echt zoveel groener aan de overkant? Deze week: Michiel Borst en Sarah van Urk geven met hun bedrijf Athletic Kings tennisles in het Arabische eilandstaatje Bahrein.

Het gras van de Bahreinse tennisvelden is in ieder geval wel groener dan dat in Dubai. Na vijf jaar wonen en ondernemen in Dubai vond het stel het genoeg. "Alles moet steeds hoger, groter en duurder. Het werd er steeds oppervlakkiger. Toen wij vijftien jaar geleden naar Dubai verhuisden was het nog vrij onbekend in het westen. Moet je dan een hoofddoek dragen, vroegen veel mensen mij, en wat eten ze daar?" zegt Sarah van Urk.

Van Urk studeerde psychologie en onderbrak die studie om haar vriend Michiel te volgen die het avontuur aanging in Dubai: tennisles geven aan expats.

Bahrein groeit door gastarbeiders en expats

Borst: "Na een paar jaar verhuisde een stel klanten van ons naar Bahrein. Kom ook, zeiden ze steeds. Het is kleiner dan Dubai, minder luxe, er is meer cultuur. Nog steeds wonen er grotendeels expats, maar niet zoveel als in Dubai. Verder wisten we er niet zoveel van. Toen ik in het vliegtuig zat kwam ik er pas achter dat Bahrein een eiland is!"

Ook is Bahrein een monarchie, en afhankelijk van de verkoop van olie. Het inwonersaantal, zo'n 1,4 miljoen, groeit momenteel vooral door gastarbeiders uit India, Pakistan en Iran. Daarnaast zijn er veel westerse expats die tijdelijk in het land wonen vanwege hun werk in de oliebranche.

Na een bezoekje aan het eilandstaatje besluit het stel hun onderneming in Bahrein voort te zetten: Borst vertrekt en zet de tennisschool op, en na een paar maanden volgt Van Urk. "We maken hier kennis met zo veel nationaliteiten, dat is erg leuk. We zitten vlakbij Azie en kunnen vanuit hier mooie reizen maken."

Ook top aan Bahrein, aldus het stel: er is bijna geen criminaliteit. "Als iemand de wet overtreed wordt het visum ingenomen, en dat wil niemand riskeren. Je kunt hier gewoon een volle portemonnee kwijtraken, er is altijd wel iemand die 'm terugbrengt. In Nederland is dat weer even wennen, daar kun je je portemonnee niet in een volle boodschappenkar laten liggen!"

Het land is bovendien galant voor vrouwen, zegt Van Urk. "In de rij word ik vaak voorgelaten en als ik problemen heb met de auto wil iedereen me helpen. Dat is de charme van Bahrein."

En ook voor hun zoontje van twee heeft het land voordelen: Bahrein heeft de beste scholen ter wereld.

Nichtjes van de koning

De onderneming van Borst en Van Urk loopt al gauw goed. Het bevriende stel in Bahrein laat de kinderen flyeren in de buurt, en Athletic Kings Bahrain beschikt al snel over een groeiende groep cliënten. Ze huren tennisleraren in, geven les op scholen, op privétennisbanen bij mensen thuis en in compounds.

Hun Nederlandse afkomst is een pre, vertelt Van Urk. "Westers opgeleid, dat staat hier voor kwaliteit. In het westen heerst meer een tenniscultuur. Kinderen hier hebben geen tennisidolen, ze kijken ook niet naar tennis."

Tennis is in Nederland een beetje een elitesport, maar het is daar vooral een sport die door expats makkelijk uit te voeren is, zeggen de tennisexperts. Je hebt een tennisbaan nodig, en daar beschikken de compounds en scholen vaak wel over, en slechts één tegenspeler. "

Onder de cliënten van Van Urk en Borst zitten veel expats, maar ook locals en leden van de Bahreinse koninklijke familie. "Nichtjes van de koning, bijvoorbeeld, en wat prinsen en prinsessen."

'Ze hebben geen zin of komen niet opdagen'

Het verschil met tennisles in Nederland is groot, vinden de ondernemers. In Nederland is de les op woensdagmiddag, en daar ga je op de fiets naartoe. Je komt op tijd, anders laat de coach je een rondje om het veld rennen. Bahreinse expatkinderen moeten vaak van hun moeder en komen niet altijd opdagen.

Het lesgeven gaat er op z'n Amerikaans, vertelt het stel: de kinderen moeten net wat meer gemotiveerd worden, want tennisles is één van de vele after school activities die de werkende ouders wat vrije uurtjes opleveren.

Dat vinden Borst en van Urk prima. "Je wordt er flexibel van. We passen ons aan aan de inwoners hier, aan de nationaliteiten, aan de verschillende religies. Onze tennisleraren uit Nederland moeten daar soms aan wennen."

'Je bent geen Shell-topman, je bent de tennisleraar'

Van Urk: "We hebben wel eens een leraar gehad die zich liet uitbetalen voor drie maanden en toen het vliegtuig terug naar Nederland nam. Nederlanders hebben vaak een verkeerd beeld van het leven hier. Het klinkt hard, maar je bent 'maar' de tennisleraar. Je bent geen topman bij Shell, en je moet gewoon hard werken voor je geld."

Bij deze een oproepje, zegt Van Urk: hou je van tennis, van luxe, van belastingvrij salaris, van avontuur en warm weer? Je kunt per direct beginnen, en misschien sta jij binnenkort de backhand van de Bahreinse prinses te perfectioneren.