Fastfoodketen McDonald's heeft voor een test in 28 Canadese vestigingen gekozen voor een vegaburger van Beyond Meat, meldt het bedrijf donderdag. Tijdens de voorbeurshandel staat het aandeel rond 14.00 uur ruim 17 procent in de plus.

De burger zal vanaf maandag getest worden in de geselecteerde vestigingen, en gaat 'P.L.T.' heten, als verwijzing naar de klassieke B.L.T.-sandwich. De afkorting staat voor plant, lettuce, tomato (plant, sla, tomaat, red.), in plaats van bacon, lettuce, tomato.

Onder beleggers waren de geruchten over de samenwerking tussen de twee bedrijven de afgelopen tijd aanleiding om aandelen van Beyond Meat aan te schaffen. Ze zagen de vegaburgermaker als grote kanshebber, en verwachten dat de waarde van het aandeel na bekendmaking van de samenwerking zou pieken.

Het is nog niet duidelijk of de test met de vegaburgers ook in andere landen wordt uitgerold door McDonald's. De fastfoodketen biedt al wel andere vegetarische opties aan, waaronder in Nederland een vegakipburger. Daarvoor gebruikt McDonald's in Nederland een burger van Valess, de vegetarische burger van FrieslandCampina.

Burger King ging McDonald's al voor met een grote samenwerking met vegaburgermerk Impossible Foods, het bedrijf achter de Impossible Burger.

Verbetering: In een eerdere versie van dit verhaal stond dat het om een test in de VS ging. Dat moet Canada zijn.