Fietsendienst Swapfiets breidt uit naar nog eens 28 plaatsen in Nederland. Het gaat om gebieden naast grotere steden waar de dienst nu al actief is.

"Er was grote vraag naar Swapfiets van potentiële klanten die net buiten het huidige servicegebied wonen", vertelt medeoprichter Steven Uitentuis.

De Nederlandse start-up werd in 2015 opgericht door een aantal studenten. Delft was de eerste stad waar de fietsen geleverd werden. Inmiddels heeft Swapfiets naar eigen zeggen zo'n 150.000 klanten, waarvan 125.000 in Nederland. Het bedrijf is actief in 49 Europese steden. Buiten Nederland is het actief in België, Duitsland en Denemarken.

Swapfiets is overigens niet het enige bedrijf dat fietsen in abonnementsvorm aanbiedt. De Nederlandse fietsenmaker VanMoof biedt een soortgelijke dienst aan, hoewel die fietsen iets luxer zijn en de prijs ook iets hoger ligt.