Door het nieuws uit de Verenigde Staten over de schadelijkheid van e-sigaretten met THC en vitamine E-olie zien zogenoemde vape-shops in Nederland een omzetdaling van 30 tot 40 procent. Dat zegt branchevereniging Esigbond donderdag.

De winkeleigenaren krijgen veel vragen van mensen die ongerust zijn over de schadelijkheid van de e-sigaret. In de VS lijden honderden mensen aan een ziekte die in verband wordt gebracht met gebruik van e-sigaretten met THC en vitamine E-olie. Aan de ziekte zijn inmiddels zes mensen overleden.

Hoewel het gebruik van de e-sigaret sterk toeneemt, is er nog veel onduidelijkheid over hoe schadelijk het product precies is. Wel heeft de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose haar zorgen uitgesproken en een oproep gedaan aan mensen die longklachten hebben na gebruik van de e-sigaret. Inmiddels heeft een handvol mensen zich gemeld.

Ook probeert het ministerie van Volksgezondheid het gebruik van het product terug te dringen, door onder meer een reclameverbod.