De Zweedse meubelgigant IKEA heeft in het afgelopen jaar meer producten verkocht dan een jaar eerder, meldt de keten woensdag. IKEA verkocht voor 41,3 miljard euro aan meubels, Zweedse gehaktballetjes en allerhande woonaccessoires. Zo'n 6,5 procent meer dan het jaar ervoor. Het fiscale jaar liep tot eind augustus.

Vooral de onlineverkoop van IKEA-producten is enorm gestegen. Het bedrijf verkocht 43 procent meer online in vergelijking met het fiscale jaar 2018. De onlineverkopen maken volgens topman Torbjörn Lööf nu 7 procent uit van de totaalverkopen. Dat betekent dus dat er in totaal voor een kleine 3 miljard euro aan IKEA-producten online verkocht werden.

Het aantal IKEA-vestigingen steeg met zeven winkels, in totaal zijn er nu 433 locaties van de Zweedse meubelgigant op de wereld. In Nederland zijn het er dertien. Wereldwijd werken nu 211.000 mensen voor IKEA.

"We hebben een paar grote mijlpalen bereikt", zegt Lööf in gesprek met persbureau Bloomberg verwijzend naar de resultaten en bezoekersaantallen. De meubelgigant kreeg in het afgelopen fiscale jaar voor het eerst meer dan een miljard bezoekers.

De topman zegt dat IKEA weinig hinder ondervindt van de vertraging van de wereldeconomie. "Wanneer de economie het supergoed doet, dan profiteren wij daar niet volop van", aldus Loof, "maar als deze wat minder hard groeit, dan zijn wij daar ook niet erg gevoelig voor."