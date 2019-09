Vakantie nemen is voor veel ondernemers al een hele stap. Bang om klanten kwijt te raken, durven ze er nooit tussenuit te gaan. Laat staan een paar maanden. Toch kan je ook met een eigen bedrijf een sabbatical nemen. Mits je dit op het goede moment doet.

Telefoon uit, de out-of-office-reply aan en je werk een paar weken helemaal loslaten. Als zelfstandige durf je hier misschien alleen van te dromen.

Niet werken betekent immers geen inkomsten. En stel je voor dat je door je afwezigheid nét die ene belangrijke klant misloopt.

Er een paar maanden tussenuit gaan is dan al helemaal geen optie. "Zonde", vindt coach op het gebied van werkgeluk en oprichter van Gelukkigwerken.nl Onno Hamburger. "Door een paar maanden vrij te nemen, kom je los van vaste patronen en structuren. Dat leidt tot nieuwe inzichten."

Sabbatical bepalend voor koers van bedrijf

En die frisse blik kun je juist als ondernemer goed gebruiken. Die ervaring had ook oprichter en merkstrateeg van brandingbureau Tree Full of Scones Floortje Lopes. Voor haar was haar sabbatical zelfs bepalend voor de koers die ze daarna met haar bedrijf insloeg.

In 2015 vertrok ze met man en kinderen voor drie maanden naar Zuid-Afrika. Omdat ze hier meer wilde doen dan luieren, zette ze haar marketingervaring in om lokale stichtingen in het land te helpen. Dat gaf zoveel voldoening, dat ze eenmaal terug in Nederland op zoek ging naar ander soort klanten.

"De bedrijven waar ik voorheen voor werkte, waren niet bezig met impact', legt ze uit. "Nu zijn mijn klanten vooral kleinere ondernemingen die de wereld een beetje beter willen maken."

"Een sabbatical is een periode van bezinning", zegt Annegien Blokpoel. Zij is oprichter van adviesbureau PerspeXo en coacht bedrijven en start-ups. Volgens haar kun je hier ook als ondernemer baat bij hebben. "Zeker wanneer je al langere tijd een succesvol bedrijf leidt en je je afvraagt of je nog wel de juiste koers vaart."

Huur een freelancer in

De reden dat merkstrateeg Lopes met sabbatical ging, was van een heel andere orde. "Mijn man en ik hadden al heel lang de droom om naar Zuid-Afrika te gaan', vertelt ze. "Op een gegeven moment moet je het gewoon doen." Dat ze pas twee jaar bezig was en twee vaste klanten had, hield haar niet tegen. Ze huurde een freelancer in die de werkzaamheden van haar overnam.

"Die had ik heel goed geïnstrueerd. Voor vertrek bedacht ik overal systemen en protocollen voor." Zelf bleef ze eindverantwoordelijk. Lopes: "Ik heb dat ook helder naar de klanten gecommuniceerd. Als er écht een probleem was, konden ze mij bereiken."

Voor Lopes pakte dit goed uit. "Vóór mijn sabbatical deed ik alles zelf", legt ze uit. "Nu doe ik nauwelijks meer uitvoerend werk. Door naar Zuid-Afrika te gaan, werd ik gedwongen om na te denken over een ander businessmodel waarbij het bedrijf ook zonder mij kan functioneren. Daar heb ik nu nog steeds profijt van."

Je neemt een risico

Toch raadt start-upcoach Blokpoel ondernemers aan er eerst voor te zorgen dat de boel op rolletjes loopt en dan pas te vertrekken. "De eerste jaren gaat je bedrijf door verschillende groeimomenten', legt ze uit. "Bijvoorbeeld wanneer je nieuwe medewerkers aanneemt of het aantal klanten aan het uitbreiden bent."

Om uitgerekend tijdens zo'n groeispurt op Bali of op een andere tropische te plek gaan zitten, is volgens de ondernemer geen goed idee. "Op dat soort momenten moet je zelf als ondernemer voortdurend bijsturen", legt ze uit.

Door er even tussenuit te gaan, neem je volgens haar een groot risico. "Wanneer er iets misgaat, kun je minder snel ingrijpen. Dat vertraagt je groei. Dat is zonde van alle tijd en energie die je in je bedrijf hebt gestoken."

Minisabbatical in de zomer

Pas wanneer je bedrijf ook wel een paar maanden zonder jou kan, is een sabbatical volgens Blokpoel een goed idee. "Dat punt komt meestal pas na een jaar of vijf", zegt ze.

Kun je niet zo lang wachten? Dan heeft coach Hamburger nog wel een tip. "Neem in de zomerperiode twee maanden vrij", zegt hij. "Bij veel klanten staat het werk dan ook op een lager pitje. Dan kun je dus makkelijker voor een langere periode weg.'