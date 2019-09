Irine Gaasbeek is ruim een jaar managing director van Accenture Nederland, gevestigd op de Zuidas in Amsterdam. Welke leiderschapslessen heeft zij geleerd en welke tips geeft zij?

Vijfentwintig jaar werkt Irine Gaasbeek bij Accenture. Direct na haar studie aan de TU Delft kwam ze bij het consultancybedrijf terecht en ze is niet meer weggegaan. In die jaren heeft ze er diverse managementposities bekleed die uiteindelijk tot de top leidden.

Had je ooit gedacht in deze positie te komen?

"Bij mijn binnenkomst had ik niet verwacht vijfentwintig jaar bij Accenture te zitten. Aanvankelijk droeg ik een kortetermijnbril: ik wil leuk werk doen en mezelf ontwikkelen. Maar ik kreeg mooie, nieuwe kansen binnen Accenture en iedere keer voelde het weer alsof ik in een nieuwe baan stapte. Het is op die manier echt een langetermijncarrière geworden, ik ben altijd met plezier gebleven.

“Als je een goede leider na probeert te doen word je nooit de beste versie van jezelf.”

Er zit wel een rode draad in: wat vind je leuk, waar ben je goed in. Voor mij gold: in klantenwerving, in complexe verandervraagstukken en in dergelijke trajecten bij klanten implementeren. Dat heb ik in diverse rollen gedaan, in verschillende industrieën. Op een gegeven moment ben ik dit gaan combineren met interne leiderschapsrollen."

Wat was een beslissend moment in je carrière?

"Het moment dat ik ook intern een leidinggevende rol kreeg om een nieuw bedrijfsonderdeel op te zetten. Toen viel voor mij iets op zijn plek: de combinatie van het oplossen van complexe vraagstukken van klanten met het bouwen aan een eigen bedrijf. Toen dacht ik: dit kan ik, dit wil ik bij Accenture blijven doen."

Welke leiderschapslessen heb je geleerd?

"Een belangrijke les toen ik overstapte in een managementfunctie: het leren van nee zeggen. Zeker in zo'n jaar dat je promotiekans maakt, wil je helemaal geen nee zeggen. Als je overal ja op zegt, hou je op een gegeven moment te veel ballen in de lucht.

“Als je overal ja op zegt, hou je op een gegeven moment te veel ballen in de lucht.”

Een van de projecten explodeerde en ging mis, de klant was boos, mensen gingen over de kling. Dan heb je te veel hooi op je vork genomen. Er waren toen een paar mensen die zeiden: we gaan je helpen, dit gaat goed komen, maar je moet hier wel een les uit leren. Dat is inderdaad nee zeggen, prioriteiten stellen."

Wat moet je niet doen als leider?

"Stijlen van anderen willen kopiëren. Als je een goede leider na probeert te doen word je nooit de beste versie van jezelf."

Van wie heb je het meest geleerd?

"Het is belangrijk dat er een aantal mensen zijn die je steunen, sponsors noem ik ze. Ik heb een paar mensen die ik altijd kan bellen in mijn dagelijks werk, die ik vertrouw, zij adviseren mij en geven weerwoord. Daar leer ik van.

Ik heb ook een paar mensen die me met mijn carrière hebben geholpen door met de vuist op tafel te slaan, die een goed woordje voor me doen bij de volgende stap. Ook van hen leer ik. Als je in zo'n grote organisatie die niet hebt, is het moeilijk verder te komen. Mijn advies aan mensen die ik help bij hun loopbaan: wie is jouw sponsor? Wie gaat er met de vuist op tafel slaan voor jou?"

Welke leiderschapskwaliteiten heb je?

"Wij gebruiken een zogenoemde 'strenghtsfindermethode' die talenten in mensen herkent, daaruit kwam voor mij: resultaatgerichtheid, daadkracht en het beste in anderen naar boven kunnen halen."

Wie is je voorbeeld, rolmodel?

"Jack Ma van Alibaba bewonder ik om zijn creativiteit. Hoe hij de platformeceonomie weer een nieuwe impuls heeft gegeven, vind ik knap, echt heel disruptief. Jack Ma heeft gezegd: ik wil geen product meer bieden, het gaat puur een platform zijn dat andere bedrijven de ruimte biedt om spullen te verkopen. Hij heeft in no time iets nieuws bedacht dat de markt voorgoed heeft veranderd.

Wij willen bij Accenture onze klanten ook helpen met hun digitale transformatie en helpen disruptieve businessmodellen te bedenken. Hoe kun je echt innoveren en je bedrijf opnieuw uitvinden, dat is een pad dat Accenture steeds meer opgaat. Het voorbeeld van Jack Ma is: alles kan, dus denk out of the box."