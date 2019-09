Een bedrijf dat naar de beurs wil en denkt daarbij 100 miljoen euro op te kunnen halen: daarvan moeten we toch in elk geval de naam kennen? In het geval van CM.com is niets minder waar. Toch is het bedrijf overal. "Elke Nederlander komt vaak met ons in aanraking", zegt medeoprichter en -eigenaar Jeroen van Glabbeek tegen NU.nl.

Wat doet dit bedrijf precies?

Het laat zich voor de leek niet gemakkelijk samenvatten, maar we gaan het proberen. Het bedrijf is op dit moment vooral bekend bij andere bedrijven; dat zijn namelijk de klanten van CM.com. Zij maken gebruik van technologieën om transacties of berichten te versturen, of een combinatie van die twee.

Denk aan het versturen van TAN-codes van banken, waarmee je als consument een betaling kan voltooien. Achter de sms die je hiervoor ontvangt, zit CM.com. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor DigiD-inlogcodes, afspraaknotificaties van je tandarts en de berichtjes die je van Thuisbezorgd ontvangt over de bezorging van je rotischotel.

“Vorig jaar verwerkten we bijna 600 miljoen betalingen.” Jeroen van Glabbeek, CM.com

Maar ook kleine bedrijven, zoals de lokale schoenenwinkel waar je klant bent, kunnen via CM berichten versturen over kortingsacties en dergelijke. En o ja: mensen kunnen via CM-technologieën ook met bedrijven bellen en communiceren.

"We verdienen ons geld met berichten die via ons platform worden verstuurd", legt Van Glabbeek uit. "We krijgen per transactie een paar cent. Vorig jaar verwerkten we voor bijna 600 miljoen euro aan betalingen. Per belminuut ontvangen we ook een paar cent. Vorig jaar verwerkten we ongeveer 100 miljoen belminuten."

Dit alles leverde CM.com vorig jaar 84,6 miljoen euro omzet en een operationele winst van zo'n 797.000 euro op.

Hoe is het zo ver gekomen?

Het bedrijf werd in 1999 opgericht door Gilbert Gooijers en Van Glabbeek. "We waren toen beiden twintig jaar en begonnen met diensten voor discotheken, onder de naam Club Message." Bezoekers konden tegen betaling sms'jes sturen, die vervolgens te zien waren op de tv-schermen in de discotheek.

Vervolgens startten Gooijers en Van Glabbeek een dienst waarmee clubs hun bezoekers een sms-bericht konden sturen over aanstaande evenementen. "We verzamelden toen nog zelf de telefoonnummers, bijvoorbeeld als mensen in de rij stonden."

"Daarna werden tv-zenders klant, kwamen de banken erbij, de overheid met DigiD", aldus Van Glabbeek. Tussendoor werd de naam eerst aangepast naar CM Telecom, en vervolgens naar CM.com.

"Inmiddels hebben we geen discotheken meer als klant, maar regelen we bijvoorbeeld nieuwe betalingsvormen op festivals als Lowlands, en hebben we ook klanten in China, zoals Alibaba." Het bedrijf heeft in 2019 kantoren op veertien locaties en is actief in 140 landen.

En nu dus een beursgang

Juist, daar begonnen we. Het doel is om ongeveer 100 miljoen euro op te halen. "Tot nu toe hebben we met z'n tweeën als enige aandeelhouders steeds alle winst teruggestopt in het bedrijf. Met het geld dat we met een beursgang ophalen, willen we verder groeien."

Daarnaast kunnen werknemers waarschijnlijk ook meeprofiteren, door een aandeel te ontvangen. "Dat lijkt me wel leuk, als een soort cadeautje voor medewerkers. Sommige mensen werken hier al zestien jaar." Het bedrijf weet nog niet precies hoe de bijdrage eruit gaat zien, maar is er momenteel plannen voor aan het bespreken.

“Berichten op je telefoon ontvangen is veel persoonlijker dan een brief of e-mail.” Jeroen van Glabbeek, CM.com

Een groot deel van het geld moet verder gebruikt worden voor sales en marketing, zegt de medeoprichter. Zo is het idee om CM.com ook onder consumenten bekender te maken, hoewel bedrijven nog steeds de enige klanten moeten blijven. "Bekender worden onder consumenten vinden we leuk. En het is handig, want zij werken ook bij bedrijven."

De naam van het bedrijf moet daarom zichtbaarder worden op afschriften, maar ook op tickets die via CM.com-platforms verkocht worden, en zelfs op contracten die je via technologie van het bedrijf digitaal kunt ondertekenen.

Wat is het vooruitzicht verder?

In de toekomst wil CM.com nog meer gaan inzetten op wat ze conversational commerce noemen. "Dit is de combinatie van communicatie en een betaling of aankoop doen. Zo kun je bijvoorbeeld chatten met een bedrijf en dan zeggen dat je iets wilt kopen. Of je krijgt een betalingsherinnering met een link, zodat je meteen actie kunt ondernemen."

Van Glabbeek denkt dat de telefoon op deze manier steeds belangrijker zal worden. "Zulke berichten op je telefoon ontvangen, is veel persoonlijker dan een brief of e-mail, en je kunt ook meteen actie ondernemen."