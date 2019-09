De Amerikaanse kledingketen Forever 21 ontkent dat ze faillissement wil aanvragen, als reactie op nieuwe verhalen van ingewijden die zeggen dat er plannen zijn om dit zondag te doen. Dat meldt The Wall Street Journal donderdag.

Teruglopende verkopen, online concurrentie en veranderende consumentenbehoeften zouden hun tol eisen, waardoor een faillissement uitkomst zou bieden. Dan kan de keten verlieslatende winkels sluiten en een frisse start maken, is het idee.

Forever 21 schrijft woensdagavond in reactie op de geruchten echter dat het als doel heeft om "de grote meerderheid van de winkels in de Verenigde Staten, en een kleiner deel van de internationale winkels" open te houden.

Het bedrijf zou volgens eerdere berichtgeving in gesprek zijn over meer financiering, maar tot nu toe zonder succes. Retailexperts zeggen dat Forever 21 het aantal fysieke winkels sterk uitbreidde op het moment dat juist online winkelen populairder werd. Daarom zou het sluiten van verlieslatende winkels een goed idee zijn voor de keten.

Forever 21 werd opgericht in 1984 en heeft achthonderd winkels in de Verenigde Staten, Europa, Azië en Latijns-Amerika. In Nederland heeft de keten één winkel. In de VS zijn het er in totaal zo'n zevenhonderd.