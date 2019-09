Hard werken en talent zijn geen garanties voor een succesvolle carrière als zzp'er. Maak van jezelf een merk, horen zelfstandigen steeds vaker. Maar hoe doe je dat eigenlijk?

"Kwaliteit komt vanzelf bovendrijven", wordt vaak gezegd. Was het maar zo. De harde werkelijkheid is dat mensen er pas achter komen hoe goed je bent als ze je inhuren. Om ervoor te zorgen dat dit ook gebeurt, moet je zorgen dat je zichtbaar bent.

Personal branding helpt hierbij. Met een sterk merk onderscheid je je en laat je zien waar je voor staat. "Wat je eigenlijk wilt bereiken is dat een bedrijf gelijk aan jou denkt wanneer ze iemand zoeken met jouw expertise," zegt zelfstandig coach en adviseur op het gebied van personal branding Tom Scholte.

Minder acquisitie

Alleen hebben veel zelfstandigen helemaal geen zin om voortdurend reclame te maken voor zichzelf. Om de zoveel tijd een mailtje sturen naar potentiële opdrachtgevers, lijkt een stuk makkelijker. Maar volgens Scholte is het ook een stuk minder effectief.

"Een groot voordeel van jezelf als merk op de kaart zetten is dat je minder acquisitie hoeft te doen", legt hij uit. "Doordat mensen je kennen word je vanzelf benaderd voor opdrachten."

Die ervaring heeft ook ondernemer en marketingspecialist Jelle Drijver (35). Tien jaar geleden zette hij zichzelf als ondernemer op het gebied van online marketing op de kaart. Inmiddels hoeft hij zelf nauwelijks nieuwe opdrachtgevers te zoeken, die benaderen hem namelijk.

Durf te kiezen

Het lijkt misschien handig om als freelancer van alle markten thuis te zijn, maar om op te vallen moet je volgens Scholte juist kiezen. Mensen onthouden doorgaans maar één ding van je, legt hij uit. "Focus daar dus op. Als dat eenmaal staat, kun je je merk gaan uitbreiden met andere diensten."

“Een imago hooghouden waar je niet achter staat is op de lange termijn onhoudbaar.” Vlogger Natalie MacNeil

Zo ging het ook bij Drijver. De eerste jaren deed hij vooral klussen op het gebied van online marketing. Tegenwoordig maakt hij ook podcasts en verhuurt hij bedrijfsverzamelgebouwen.

Wél staat bij alles wat hij doet zijn kennis van online marketing centraal. "Juist bij het verhuren van kantoorpanden kwam mijn ervaring daarmee heel goed van pas", aldus Drijver.

Jezelf zijn werkt het beste

Net als kiezen, is het volgens de bekende Amerikaanse onderneemster en vlogger Natalie MacNeil essentieel dat je jezelf bent. "Een imago hooghouden waar je niet achter staat is op de lange termijn onhoudbaar", vertelt ze in haar vlogs.

Drijver is het hier roerend mee eens. "Toen ik begon als ondernemer wilde ik een zo breed mogelijke doelgroep aanspreken", legt hij uit. "Daarom ging ik bloggen in hele nette zinnen. Maar eigenlijk paste de toon die ik aansloeg helemaal niet bij mij."

Juist door zo neutraal mogelijk te willen zijn, viel hij helemaal niet op. "Toen ik besloot meer mijzelf te zijn en losser ging schrijven, haakten er inderdaad klanten af", erkent Drijver. "Maar de klanten die bij me pasten bleven. Ook kreeg ik er veel nieuwe klanten bij."

Veel over jezelf praten? Nergens voor nodig

Het grootste misverstand over personal branding is volgens Scholte dat je hierbij veel over jezelf zou moeten praten.

"Mensen zijn niet geïnteresseerd in jou, maar in wat je voor hen kunt betekenen", legt hij uit. Vertel dus niet over de diensten die je aanbiedt, maar over een onderwerp waar je veel van af weet. Zo laat je je expertise zien."

“Mensen zijn niet geïnteresseerd in jou, maar in wat je voor hen kunt betekenen.” Tom Scholte

Dat kan op netwerkborrels, maar wie slim is doet dit ook online. "Bijvoorbeeld door op sociale media artikelen te delen over onderwerpen waar je veel vanaf weet", tipt Drijver. Ook raadt hij aan om uit alles wat je doet content te halen.

"Maak bijvoorbeeld een video van een training die je hebt gegeven, plaats die op YouTube én op je website, maak van de audio een podcast en schrijf er vervolgens nog een blogpost over. En deel dit op sociale media."

Hierbij is het volgens hem belangrijk dat je niet bang bent om waardevolle tips weg te geven. "Dat draagt juist bij aan je status als expert. Hierdoor zullen mensen alleen maar meer geneigd zijn om je in te huren."