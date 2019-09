Webwinkel bol.com gaat uitbreiden naar Franstalig België, meldt de online retailer zaterdag. Het bedrijf komt in 2020 met een Franstalige Bol.com-app.

De uitbreiding biedt volgens bol.com kansen voor handelaren uit Wallonië. Bijna de helft van de producten op bol.com worden verkocht via deze partnerfunctie, waarbij handelaren producten verkopen via de online retailer. In 2014 startte bol.com al met een samenwerking met lokale handelaren.

Bol.com is al sinds 2010 actief in België en heeft daar zo'n twee miljoen klanten. In Nederland zijn dat er nog eens acht miljoen. "De expertise die we de afgelopen 20 jaar hebben opgebouwd, delen we nu ook graag met handelaars uit Franstalig België, zodat wij samen een goed lokaal alternatief kunnen bieden", schrijft algemeen directeur Huub Vermeulen.

In Nederland is webwinkel bol.com een belangrijke groeimotor voor Ahold Delhaize, in mei maakte laatstgenoemde bekend dat de omzet van bol.com in het eerste kwartaal van 2019 met ruim 35 procent was gegroeid. In België bleef de omzet in de laatste twee kwartalen gelijk.