Het aandeel van bezorgplatform Takeaway.com is dinsdag flink lager gesloten door zorgen over het afketsen van de fusie met de Britse branchegenoot Just Eat. Een aandeel Takeaway.com was dinsdag aan het eind van de handelsdag ruim 5,9 procent minder waard.

Takeaway verloor op de beurs, nadat een van de grootste aandeelhouders van Just Eat tegen zakenkrant Financial Times zei tegen de fusie te zullen stemmen. Het Amerikaanse hedgefonds Eminence Capital zegt tegen de zakenkrant het bod van het Nederlandse bezorgplatform "opportunistisch" en een "grove onderwaardering" te vinden.

Begin augustus liet het Schotse hedgefonds Aberdeen Standard Investments, dat een aandeel van 5 procent heeft in Just Eat, zich ook al negatief uit over de fusie. Het hoofd van de investeringen van het hedgefonds, Frederik Nassauer, zei toen te verwachten dat het bod verhoogd zou worden.

Nassauer verwacht een hoger bod, omdat de prijs van een Just Eat-aandeel sinds de gesprekken over een fusie flink is gestegen. Takeaway.com betaalde 7,31 pond (8,05 euro) per aandeel, maar sindsdien is het aandeel van de Britse branchegenoot opgeklommen tot 7,55 pond.

Nieuwe bezorggigant na fusie

Op 5 augustus bereikten de twee partijen een akkoord over een fusie. Het samengaan van Just Eat en Takeaway zou een nieuwe bezorggigant opleveren. Opgeteld werden bij Just Eat en TakeAway vorig jaar 360 miljoen orders gedaan met een waarde van 7,3 miljard euro. Het concern, dat Just Eat Takeaway.com N.V. moet gaan heten, zal marktleider zijn in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, België en Polen.

Als de aandeelhouders instemmen met de fusie, krijgen de huidige aandeelhouders van Just Eat een meerderheid in het nieuwe bedrijf met een belang van 52,2 procent. De huidige aandeelhouders van Takeaway krijgen een belang van 47,8 procent.