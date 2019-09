Nog geen twee jaar geleden kwam het Canadese warenhuisketen Hudson's Bay met veel bombarie naar Nederland. Zonder al te veel succes: afgelopen weekend werd bekend dat het warenhuis eind 2019 haar deuren sluit in Nederland. Een overzicht van de korte (en niet al te krachtige) tijd van Hudson's Bay in Nederland.

Mei 2016: Hudson's Bay komt naar Nederland, hoop in bange dagen

Ruim twee jaar na het faillissement van de oer-Hollandse warenhuisketen V&D komt de Canadese warenhuisgigant naar Nederland om de leegte op te vullen. Letterlijk. Hudson's Bay neemt in mei 2016 namelijk meerdere oude V&D-panden over. Ook een groot deel van het personeel maakt de overstap naar de Canadese nieuwkomer.

Het bedrijf neemt zo'n 300 miljoen euro mee om te investeren in de Nederlandse tak. Dat is opmerkelijk, want de Nederlands retailmarkt ligt er dan niet zo lekker bij. Het ene na het andere bekende gezicht uit de Nederlandse winkelstraat vertrekt of valt om. Naast V&D gaan winkels als DA, Aktiesport, Scapino, McGregor en Gaastra kopje onder. Niet de beste tijd dus om een warenhuisketen te starten.

September 2017: Een en al blije gezichten bij de opening

Voor de officiële opening op 19 september 2017 trekt Hudson's Bay een blik BN'ers, modellen en influencers open. De winkel wordt geopend door supermodel Doutzen Kroes, de avond wordt aaneengepraat door televisiemaker Chantal Janzen en op de rode loper verschijnt de ene na de andere bekende Nederlander. Ook worden tv-presentatoren Tim Hofman en Geraldine Kemper ingehuurd om op sociale media personeel te werven.

De Canadese warenhuisgigant zet zich op de markt als verkoper van 'premium'-artikelen en richt zich op "millennial-minded mensen met een eigen mentaliteit, een eigen ik, en passie", aldus het bedrijf. Met de focus op millennials hoopt Hudson's Bay 'buzz' te veroorzaken op sociale media, om zo meer jonge en hippe millennials te lokken.

Topmodellen Doutzen Kroes en Winnie Harlow openen het eerste filiaal van Hudson's Bay aan het Rokin in Amsterdam (Foto: BrunoPress)

December 2017: Millennials kunnen kleding Hudson's Bay niet betalen

Maar het lokken van millennials loopt niet goed. Hudson's Bay is te duur voor de doelgroep, waardoor de warenhuisketen genoodzaakt is prijzen te verlagen.

“Klanten vertellen ons wat ze goed vinden en wat niet. Ze vinden prijzen aan de hoge kant.” Edo Beukema, directeur marketing bij Hudson's Bay in FD

"Klanten vertellen ons in de winkel en op sociale media wat ze goed vinden en wat niet. Ze vinden de prijzen aan de hoge kant. We missen merken met lagere aanvangsprijzen. Dat is een van de dingen die we vanaf januari gaan veranderen", vertelt marketingdirecteur Edo Beukema tegen Het Financieele Dagblad (FD) in december 2017.

Ook met de verlaagde prijzen blijven de millennials weg, waardoor het bedrijf tegen grote verliezen aanloopt. In december 2018 schrijft De Telegraaf op basis van interne documenten dat de winkelketen In Nederland zware verliezen lijdt. Het bedrijf zou in dat jaar zeker 80 miljoen euro verliezen.

April 2019: Eerste geruchten over faillissement

De slechte resultaten leiden in april 2019 tot geruchten over een mogelijk faillissement. Het Duitse zakenblad WirtschaftsWoche schrijft dat het Duitse moederbedrijf Karstadt overweegt Nederlandse winkels te sluiten of het bedrijf failliet te laten verklaren. Naar verluidt zou het verlies van de Nederlandse winkels tegen 2028 oplopen naar een miljard euro.

In juni vertrekt Hudson's Bay uit Duitsland. Tegelijkertijd stelt het moederbedrijf van Hudson's Bay, HBC, een financieel adviseur aan om de opties te bekijken voor de Nederlandse tak, omdat deze niet presteert als verwacht. Het bedrijf zegt te verwachten dat het zal moeten bezuinigen, waarbij het sluiten van winkels een optie is.

Juni 2019: Canadezen verliezen zaak van verhuurder pand

Door de financiële problemen worden zaken die eerder een goed idee leken ineens problematisch. Een voorbeeld hiervan zijn de lange huurcontracten die Hudson's Bay afsloot. In 2016 sluit het bedrijf huurcontracten af van vijftien tot twintig jaar.

Maar wat gebeurt er als Hudson's Bay uit Nederland vertrekt en gewoon stopt met het betalen van de huur? Die vraag speelt in een rechtszaak in Zwolle tussen de warenhuisgigant met vastgoedbelegger CBRE Global Investors. In de overeenkomst is afgesproken dat moederbedrijf HBC de huur tot 2027 doorbetaalt als de Nederlandse dochter stopt met betalen.

HBC is het daar niet mee eens, omdat het bedrijf op dat moment niet de hoofdverantwoordelijke is voor de dagelijkse activiteiten. De rechtbank gaat daar echter niet in mee. "Er is eerder sprake van onwil dan van onmacht", stelt de rechter. Het moederbedrijf moet dus gewoon doorbetalen als de Nederlandse tak stopt met betalen.

Augustus 2019: Hudson's Bay sluit de deuren later dit jaar

Afgelopen zaterdag blijkt het sluiten van winkels meer dan slechts een optie. Het FD schrijft dan dat de Canadese warenhuisgigant in Nederland de deur achter zich dicht trekt. "Vanwege de langdurig financieel onhoudbare situatie hebben de aandeelhouders besloten de verdere financiering in HBC te staken en de winkels in Nederland te sluiten per eind 2019", schrijft de zakenkrant naar aanleiding van een interne email.

Door het vertrek verliezen ruim veertienhonderd medewerkers hun baan. Voor bestuurder Jacqueline Twerda van CNV Vakmensen was het "nauwelijks een echte verrassing, maar wel een heel bitter einde dat ongeveer veertienhonderd mensen hard treft", laat ze weten.

“De klandizie bleef uit en de kosten bleven hoog” Jacqueline Twerda, bestuurder bij CNV Vakmensen

De komst van de keten was twee jaar geleden groot nieuws, omdat die het vastgoed overnam van het in februari 2016 failliet gegane V&D. Op die manier werden grote, leegstaande panden in winkelstraten weer gevuld, maar dat mocht dus niet lang baten. "De klandizie bleef uit en de kosten bleven hoog", aldus Twerda.