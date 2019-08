De Nederlandse tak van Britse modeketen Karen Millen is failliet, bevestigt curator Jos Borsboom aan RTL Z. Het faillissement werd vrijdag uitgesproken en zou zijn veroorzaakt door problemen bij het Britse moederbedrijf.

De eigenaar van dat moederbedrijf zou daarom de stekker uit de Nederlandse tak hebben getrokken.

Karen Millen heeft een eigen winkel in Den Haag, en heeft in Nederland verder zogenoemde 'shop-in-shop'-winkels bij ketens zoals de Bijenkorf. In 2018 sloot een eigen winkel van het kledingmerk op de PC Hooftstraat in Amsterdam. Op dit moment zijn er tachtig werknemers bij het bedrijf in dienst.

De kans op een doorstart in Nederland zou klein zijn, omdat de activiteiten ook in Engeland op een flink lager pitje zijn gezet. De webwinkel en merken werden hier verkocht aan een internetwinkelbedrijf en de inkoop en productie van Karen Millen werden stopgezet, aldus de curator.

Het merk Karen Millen werd in 1981 gestart door de gelijknamige ontwerper uit het Verenigd Koninkrijk en werd sindsdien wereldwijd verkocht.