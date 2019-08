Fastfoodketen KFC serveert in een van de vestigingen in de Verenigde Staten veganistische namaakkipnuggets van Beyond Meat. Het gaat om een test die alleen zeer plaatselijk wordt uitgevoerd, en vooralsnog alleen op dinsdag 27 augustus plaatsvindt, meldt Bloomberg.

Bij deze eerste proef krijgen klanten boven op hun bestelling een gratis veganistische portie. Als het een succes is, wordt de test mogelijk uitgebreid naar een breder onderzoek of zelfs een landelijke proef, meldt de fastfoodketen.

Beyond Meat ging ook al samenwerkingen aan met andere Amerikaanse en Canadese ketens, waaronder Dunkin' Donuts en Tim Hortons.

Het bedrijf is overigens niet de enige producent van vleesvervangers die met restaurantketens samenwerkt. Zo ging onder meer concurrent Impossible Foods al in zee met Burger King, waar het bedrijf een vegaversie van de Whopper op het menu zette. In Nederland levert De Vegetarische Slager sinds vorig jaar vegagrillburgers aan snackketen Smullers.