Brabantia ontving dit jaar bij zijn honderdjarig bestaan het predicaat Koninklijk. CEO Tijn van Elderen legt uit hoe zijn bedrijf verwacht te profiteren van het royale stempel.

Dit artikel wordt je aangeboden door MT.

Het predicaat Koninklijk komt je niet zomaar aanwaaien. Als bedrijf moet je minstens honderd jaar bestaan. Bovendien moet je de koninklijke goedkeuring zelf aanvragen. Interieurproductfabrikant Brabantia uit Valkenswaard besloot de stap te wagen.

Waarom heeft Brabantia het Predicaat Koninklijk aangevraagd?



"We zijn de vierde generatie in honderd jaar en ik ben de vijfde familie-CEO. Het predicaat zien we letterlijk als een kroon op het werk van de familie en onze medewerkers. Als de koninklijke familie zijn naam eraan verbindt, betekent dit dat je een betrouwbare partner met een goede reputatie bent."

Hoe is de aanvraag in zijn werk gegaan?

"Ongeveer twee jaar geleden zijn we begonnen met de aanvraag. Er zijn enkele criteria waaraan je moet voldoen. Je moet een Nederlands bedrijf zijn met een internationale uitstraling en minstens honderd jaar bestaan."

"Uiteraard moet je ook van onbesproken gedrag zijn. Na het invullen van een hoop formulieren kregen we bezoek van iemand van het ministerie van Sociale Zaken. Deze doet een audit op tal van zaken. Vervolgens is het afwachten. Je krijgt alleen iets te horen in het geval dat het predicaat wordt toegekend. Dus we hebben wel even in spanning gezeten."

Welke praktische voordelen verwacht je van het stempel?

"We merken dat ze bijvoorbeeld in Azië reputatie en een langetermijnvisie heel belangrijk vinden. Een Koninklijk predicaat helpt dan in het aanzien. Ook is het fantastisch dat alle medewerkers trots kunnen zijn op dit bedrijf, want we hebben het met zijn allen bereikt. Honderd jaar kan betekenen dat je oud en sleets bent, maar ik vind dat we continu in de tijd staan."

"We hebben veel geïnvesteerd op het grensvlak van design en duurzaamheid. Het is dan mooi om te horen dat de commissaris van de Koning ons op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld vindt voor andere bedrijven in de regio."

Je haalt Azië al even aan. Het grootste deel van de omzet van de omzet wordt buiten Nederland gehaald (Nederland is goed voor euro 18,6 miljoen op een totaal van euro 110,7 miljoen). Is Azië waar de groei behaald moet worden?

"We halen onze omzet momenteel primair uit Nederland, België en Engeland. Er valt nog een wereld te winnen voor ons, onder meer in Azië en de Verenigde Staten. Vooralsnog moet de groei voornamelijk uit Europa komen."

Merken klanten iets van het predicaat?

"Voor ons honderdjarig bestaan heeft Dutchdeluxes (de specialist in luxeproducten werd in 2017 door Brabantia overgenomen) speciaal een afvalemmer van veganistisch leer geproduceerd. Dit heeft een high-endpositionering. Het past bij de visie die wij hebben. Er is een hoge urbanisatiegraad."

"Steeds meer mensen wonen op een kleine ruimte in de stad. In die beperkte ruimte moet wel alles mooi zijn. We combineren het nuttige met het mooie. Mensen moeten bij het zien van zulke producten zeggen: ik wil het en wat is het eigenlijk?"