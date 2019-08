Boeing is van plan om in februari 2020 de productie van het momenteel aan de grond gehouden model 737 MAX te hervatten, stellen ingewijden. Tegen juni moet de productie op een recordhoeveelheid van 57 vliegtuigen per maand liggen.

Dit heeft Boeing volgens de ingewijden eind juli aan leveranciers gemeld. De stap zou nog wel afhangen van de goedkeuring van het populaire 737 MAX-model, dat momenteel nog aan de grond wordt gehouden. De hoop van het bedrijf is dat de vliegtuigen in het vierde kwartaal weer de lucht in mogen, maar critici vragen zich af of dit gaat lukken.

De toestellen van het type staan al sinds half maart dit jaar wereldwijd aan de grond. Het vliegverbod werd ingesteld nadat er in korte tijd twee vliegtuigongelukken met het model plaatsvonden waarbij 346 personen om het leven kwamen.

De ongelukken kwamen door hetzelfde softwareprobleem. Een automatisch veiligheidssysteem zou de neus van het vliegtuig voortdurend naar beneden hebben gedrukt. Tot nu toe is er nog geen oplossing van Boeing goedgekeurd.

Sinds april heeft het bedrijf de productie van het model flink omlaag gebracht. Boeing maakte eind juli bekend dat het inmiddels al 3 miljard dollar verlies heeft geleden door de problemen met het vliegtuigtype.