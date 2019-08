Zakelijk Waarom we niet moeten doorslaan in ons streven naar productiviteit Denk in minuten in plaats van uren, zet je mail uit en doe de minst leuke taak eerst. Met allerlei tips en trucjes proberen we in zo min mogelijk tijd zoveel mogelijk werk te verzetten. Op zich niets mis mee, mits we hier niet in doorslaan. Extreem productief zijn is namelijk lang niet altijd goed.