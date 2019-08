Denk in minuten in plaats van uren, zet je mail uit en doe de minst leuke taak eerst. Met allerlei tips en trucjes proberen we in zo min mogelijk tijd zoveel mogelijk werk te verzetten. Op zich niets mis mee, mits we hier niet in doorslaan. Extreem productief zijn is namelijk lang niet altijd goed.

Work smarter, not harder. Sinds een aantal jaar is dit credo razend populair. Het idee hierachter? Je kunt bergen werken verzetten, zolang je je tijd maar handig en efficiënt indeelt. Productiviteitsgoeroes bedolven ons onder tips over hoe we elke minuut van de dag zo goed mogelijk kunnen benutten.

Zo zou je door je outfit voor de volgende dag 's avonds al klaar te leggen de volgende dag direct in de werkmodus schieten. Maar ook het geven van high fives aan collega's in plaats van ze gewoon gedag te zeggen, doet volgens sommige goeroes wonderen.

Bij het geven van een high five komt namelijk het knuffelhormoon oxytocine vrij. Als gevolg hiervan zou het niveau van je stresshormoon cortisol omlaag gaan. Het resultaat? Je stress daalt en je kan er de rest van de dag weer beter tegenaan.

Nu is het natuurlijk een heel aantrekkelijk idee dat je bergen werk kunt verzetten zolang je je maar aan de juiste rituelen en gewoontes houdt, maar de vraag is of het ook zo werkt.

“Hoe georganiseerd je ook bent, tijdsmanagement leidt niet tot meer grip.” Tony Crabbe

Check je tijdens werktijd voortdurend je telefoon en sociale media, en moet je vervolgens vaak in het weekend doorwerken om je werk af te krijgen? Dan valt er op het gebied van productiviteit vast nog veel te winnen. Maar in het geval van mensen die vijftig uur per week al heel gefocust werken, is het een ander verhaal.

Niet meer grip op je leven

"Je tijdsindeling kan nog zo strak zijn, soms moet je simpelweg te veel doen," zegt de Britse bedrijfspsycholoog en auteur van het boek Nooit meer te druk Tony Crabbe. Maar accepteren dat we te veel hooi op de vork hebben genomen, vinden we vaak lastig.

Liever gaan we te raad bij boeken en blogs over efficiëntie. Hierdoor hopen we meer tijd te winnen en zo meer grip te krijgen op ons leven.

“Er zijn altijd meer dingen zijn die je zou kunnen of moeten doen.” Tony Crabbe

Maar daar maken we volgens Crabbe een denkfout. "Hoe georganiseerd je ook bent, tijdsmanagement leidt niet tot meer grip", betoogt hij in zijn boek.

Het enige wat het je volgens hem oplevert, is dat je meer doet. Maar meer doen leidt niet automatisch tot meer rust in je hoofd. "Er zijn altijd meer dingen die je zou kunnen of moeten doen", zegt hij. "Het levert je dus geen gevoel van controle op, maar alleen maar meer drukte." Sterker nog, hoe effectiever we met onze tijd omspringen hoe meer tijdsdruk we volgens Crabbe ervaren.

Productiviteit versus creativiteit

Bovendien gaat altijd maar productief zijn ook ten koste van andere zaken, zoals creativiteit. Hoe effectiever we onze lijstjes afmaken, hoe minder tijd we immers hebben om na te denken.

“Doe niet langer alles, maar focus op een paar dingen waar je heel goed in bent.” Tony Crabbe

En juist op die momenten dat we even helemaal niets doen, ontstaan de beste ideeën. Sterker nog: je een dagje vervelen leidt vaak tot fantastische inzichten.

Maak keuzes

Maar hoe zorg je dat je minder druk bent? Het antwoord is simpel: door keuzes te maken. Stop dus met het maken van een steeds betere planning en begin met het schrappen van taken en activiteiten.

En nee, daarmee zet je geen rem op je carrière. Integendeel. "Doe niet langer alles, maar focus op een paar dingen waar je heel goed in bent", zegt Crabbe. "Zo onderscheid je je van andere collega's en dat werkt uiteindelijk in je voordeel."