Verkoopplatform Amazon verhoogt in Frankrijk de vergoeding die verkopers aan de dienst moeten betalen met 3 procent, ter hoogte van de net ingevoerde digitale belasting. Deze belasting was juist bedoeld om de concurrentiepositie van kleinere bedrijven te verbeteren, schrijft CNBC.

Afgelopen juli stemde de Franse regering voor de digitax, die de macht van grote bedrijven zoals Amazon, Facebook en Google in moest perken. "Het is een probleem dat zulke bedrijven in Frankrijk minder belasting betalen dan een grote bakkerij of kaasproducent", zei minister van Financiën Bruno Le Maire er destijds over.

Vanaf oktober voert Amazon de vergoedingsverhoging door. De vergoeding is een maandelijks bedrag plus een extra bedrag op basis van verkopen. Het bedrijf noemt de belasting als reden in een mail aan verkopers. Hierdoor moeten duizenden verkopers meer gaan betalen om hun spullen via het platform te kunnen verkopen. Het bedrijf zelf krijgt door deze ingreep extra geld binnen, waarmee de belastingverhoging kan worden betaald.

Peter Hiltz, verantwoordelijk voor internationaal belastingbeleid bij Amazon, noemde de heffing "schadelijk" en "discriminerend" in een persbericht in juli. Het zou volgens hem bovendien alle verkopers uit Frankrijk schaden.

De Amerikaanse president Donald Trump stelde eveneens dat Amerikaanse bedrijven er oneerlijk door zouden worden benadeeld. Hij sprak daarom ook al van de mogelijkheid van vergelding in de vorm van tarieven.

De bedrijven waar het om gaat, maken jaarlijks opgeteld 750 miljoen euro winst met hun zogenoemde digitale activiteiten, waarvan 25 miljoen euro afkomstig is uit Frankrijk.