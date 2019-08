Sinds ruim een jaar staat Aukeline Tolman (32) als general manager aan het hoofd van de Nederlandse tak van Uber Eats, onderdeel van het Amerikaanse techbedrijf Uber, dat afgelopen mei naar de beurs ging. Welke leiderschapslessen leerde Tolman tot nu toe en van wie?

Hoe maak je carrière bij een Amerikaanse gigant als Uber?

"Het hoofdkwartier in de VS hecht veel waarde aan de bouw van lokale teams. Het Uber-team in Nederland functioneert echt bijna als een start-up binnen een groter geheel, het is uiteindelijk heel lokale business."

"Het is belangrijk goed om te gaan met veranderingen en daar kansen in te zien. Toen ik bij Uber begon (2015, red.), bestond Uber Eats nog niet eens. Er verandert continu veel, daar moet je ook voor openstaan en proactief achteraan gaan. Achter alle functies binnen Uber ben ik zelf aan gegaan, niemand gaat je aan de hand nemen."

Uber Eats zit nu in tien Nederlandse steden, binnenkort komt Eindhoven erbij. "Er zit nog groei in de steden waar we al zijn. Mijn tweede doel is het bouwen van een goed samenwerkend team, we zijn nog relatief klein. We bedienen nu veertienhonderd restaurants. Hoeveel steden er dit jaar bij komen? We gaan nog even door met uitrollen."

“Het grootste leermoment is persoonlijk geweest.” Aukeline Tolman

Na een studie economie en finance kwam ze bij Google terecht. Vier jaar geleden maakte ze de overstap naar Uber, waar ze begon als global business analyst. "Er zijn meer techbedrijven, maar Uber is een van de weinige bedrijven die je zo tastbaar op straat ziet. Het is heel operationeel, dat trok me aan."

Ze werkte onder meer vier maanden in de Egyptische hoofdstad Caïro. Het is een van de meest complexe steden op gebied van mobiliteit, licht ze toe. "Wat business betreft heb ik er veel geleerd, zaken die ik nu nog iedere dag in mijn functie gebruik. Zoals het ontleden en oplossen van complexe vraagstukken. Het grootste leermoment is persoonlijk geweest. Je leeft opeens in een compleet andere cultuur met andere werkwijzen in een totaal chaotische stad, maar ook een bijzondere cultuur, met bijzondere mensen."

Wat heb je eraan in je werk?

"Als general manager ga je om met teamleden, stakeholders, klanten: iedereen is anders. Doordat ik in Caïro heb gewerkt, ben ik nu beter in staat om met allerlei typen mensen om te gaan en juist zoveel mogelijk uit die diversiteit te halen in plaats van dat je op zoek bent naar wat het meest vergelijkbaar met jezelf is."

Welke lessen heb je nog meer geleerd?

"Proactiviteit dus, maar ook ownership: ik geef echt om de business en Uber. Ik doe dit werk, omdat ik er gepassioneerd over ben. Als ik iets zeg, dan doe ik het. Daarmee bouw je door de jaren heen vertrouwen op en dan denken mensen toch aan jou voor zo'n functie."

“Je moet verandering niet zien als iets negatiefs, maar ervoor openstaan.” Aukeline Tolman

Wat zou je anderen nog meer adviseren?

"Probeer altijd nieuwe dingen, dingen die buiten je comfortzone liggen waarbij je nieuwe onderwerpen leert en nieuwe mensen leert kennen. En wat je niet moet doen? Je moet verandering niet zien als iets negatiefs, maar ervoor openstaan. Als je je daarvan bewust bent, kan iedereen dat leren."

Welke hobbels heb je moeten overwinnen in je loopbaan?

"Dat je de hele tijd nieuwe dingen doet en uit je comfortzone gaat, kan lastig zijn. Want je weet soms niet waar je moet beginnen en dat kan uitdagend en stressvol zijn. Dat zijn fases waarvan je leert maar die ook zwaar zijn."

"Maar al die periodes geven me wel de ervaring en kennis die ik nu heb. Uiteindelijk was ik geschikt voor deze functie omdat ik nu een allround skillset heb, dat bouw je niet zomaar op."

Wat zijn je leiderschapskwaliteiten?

"Ik ben optimistisch, ook als manager. Je loopt continu tegen uitdagingen aan; ik kan mensen in het team het positieve laten inzien. En ik ben goed in het opbouwen van vertrouwen op basis van authenticiteit en inclusiviteit."

"Mensen kunnen me echt vertrouwen. Ik probeer zoveel mogelijk goede mensen aan te nemen en hen vertrouwen te geven het zelf te doen. Ik geef hen veel kansen en eigenaarschap, ben niet iemand die top-down beslist."

Had je tien jaar geleden kunnen bedenken dat je dit zou doen?

"Nee, zeker niet; al helemaal niet in deze rol. Dat had ik zeker niet voor ogen gehad, dat maakt het ook extra leuk."