Je komt ze overal tegen: Nederlandse ondernemers in het buitenland. Waarom zijn ze ooit met de noorderzon vertrokken, en is het gras echt zo veel groener aan de overkant? Deze week: Edwin den Hartog, die een patatzaak opende in de Chinese miljoenenstad Shanghai.

Wat patat is in het Chinees? "Geen idee. Wacht, ik vraag het even aan een collega", zegt de 39-jarige den Hartog aan de telefoon. De ondernemer pur sang opende half juni zijn frietzaak Royal Patat in de grootste stad van China, Shanghai (26,3 miljoen inwoners). "En dit is nog maar de eerste. Ik wil er nog veel meer openen."

Den Hartog komt al veertien jaar in China. Hij begon er ooit met het bedrukken van blikjes Red Bull, later werden dat USB-sticks en relatiegeschenken met logo. En nu dus een patatzaak. "Er gebeurt daar zo veel, het is een heel inspirerende markt."

“Die patat zakte als een slappe ballon naar beneden” Edwin den Hartog, eigenaar Royal Patat

Op een van die inspirerende zakenreizen bestelde hij in een prachtig gebied een hamburger met een patatje. “Het was heel vieze patat. Als je er eentje tussen je vingers hield, zakte 'ie als een slappe ballon naar beneden."

Foto: Edwin den Hartog (rechts) met de scheikundestudent-die-patatbakker-werd.

Den Hartog ontdekte dat de patatmarkt in China groeit als kool, maar dat het allemaal diepvriesfrieten zijn. "Dus ik wilde vérse friet gaan verkopen. Dat idee is een beetje uit de hand gelopen."

Scheikundestudent die patatbakker werd

Hij wist niks van friet, laat staan de aardappel. Dus toog Den Hartog naar "de beste frietzaak van Amsterdam". Achter de frituur stond een toen 24-jarige patatbakker en (nog steeds niet afgestudeerde) scheikundestudent. "Die jongen wist álles van zetmeel, suiker, vet. Hij kan zelfs horen aan het geluid tijdens het voorbakken of er te veel vocht in een aardappel zit."

Foto: Het team van Royal Patat.

Lang verhaal kort: de patatbakker en Den Hartog gingen op bezoek bij de oud-CEO van Aviko en maakten een ommelandse reis door het ijskoude Noord-China om een frietje te bakken voor de naar eigen zeggen grootste aardappelboer van het land. Na een maandenlange zoektocht naar de perfecte locatie was het zover.

“Zelfs als je duidelijke afspraken hebt, gebeurt er altijd iets wat je niet had verwacht” Edwin den Hartog, eigenaar Royal Patat

"Mensen denken altijd dat je een Chinese zakenpartner nodig hebt om zaken te doen in China, maar dat is helemaal niet zo", aldus Den Hartog. Het grote verschil met ondernemen in Nederland is dat hij constant brandjes aan het blussen is. "Je moet creatief omgaan met problemen, want zelfs als je duidelijke afspraken hebt, gebeurt er altijd iets wat je niet had verwacht."

Zoals aardappels die niet tegen de juiste temperatuur zijn opgeslagen en daardoor onbruikbaar zijn geworden. Of de baas van het pand die elke kans aangrijpt om een fikse rekening te sturen en hem er anders dreigt uit te zetten. "In China moet je goed kunnen incasseren. Je geduld wordt elke dag op de proef gesteld."

Tussen de 'grote jongens'

Royal Patat zit bij de uitgang van de metro, in de straat met "grote jongens" Taco Bell, Kentucky Fried Chicken en Häagen-Dazs. "Elke dag lopen er zo’n 700.000 duizend mensen voorbij", volgens Den Hartog. Van die passanten bestelden een paar honderd de eerste maand een patatje, dat ze aangereikt kregen in puntzakken met vakjes voor drie van de achttien soorten saus.

“Een frietje met chocolade- of aardbeiensaus gaat als een trein” Edwin den Hartog, eigenaar Royal Patat

Er is natuurlijk joppiesaus en mayonaise, maar ook zelfgemaakt sauzen met een Chinese twist, zoals duck egg en spicy mango. "Een frietje chocoladesaus of aardbeiensaus gaat als een trein. Chinezen zijn echte zoetekauwen." Ook opvallend: hoe de Chinezen betalen. "Wacht, ik kijk even hoe het vandaag zit. Ja, maar 5 procent heeft met cash betaalt. Bijna iedereen gebruikt Alipay of WeChat Pay."

Hoeveel geld heeft Den Hartog zelf eigenlijk in de zaak gestoken? "Heel veel. Echt veel." Het liefst zou hij in Shanghai wonen, maar zijn vriendin ziet dat niet zo zitten. Hij is fulltime bezig met Royal Patat en stapt meerdere keren per maand op het vliegtuig richting het Oosten - "Hopsa, slaappil erin, na twee dagen merk je die jetlag niet meer."

Na het telefoongesprek stuurt Den Hartog nog een appje: "Shu tiao." Patat op z'n Chinees.