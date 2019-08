Telecombedrijf Verizon heeft blogsite Tumblr verkocht aan Automattic dat ook WordPress in bezit heeft. Bij de overname zou minder dan 20 miljoen dollar (17,9 miljoen euro) gemoeid zijn, meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios maandagavond.

Verizon kreeg Tumblr in 2017 in bezit bij de overname van Yahoo. Yahoo kocht Tumblr voor 1,1 miljard dollar (983 miljoen euro) in 2013. Dit betekent dat de site nu met ruim 1 miljard dollar verlies is verkocht.

Bij de overname wordt ook het personeel overgenomen. Op dit moment werken er ruim tweehonderd mensen bij het bedrijf. In mei dit jaar werd al bekend dat Verizon op zoek was naar een koper voor het platform.

Hoewel Tumblr nog altijd miljoenen blogs en gebruikers heeft, loopt de populariteit van het platform terug. Begin dit jaar verloor Tumblr nog miljoenen bezoekers nadat het platform had besloten om pornografische content te weren.

Directeur Matt Mullenweg van Automattic heeft aan The Wall Street Journal laten weten dat hij niet van plan is om dit beleid te wijzigen. Verder ziet hij Tumblr als aanvulling op de blogdiensten die via Wordpress.com worden aangeboden.