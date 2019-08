De Nederlandse Belastingdienst heeft taxibedrijf Uber naar verluidt geen toezeggingen gedaan over een aftrekpost van 6,1 miljard euro. Van een zogenoemde 'tax ruling' is geen sprake, zegt een ingewijde tegenover het Financieele Dagblad.

Vorige week werden er Kamervragen gesteld over mogelijke belastingafspraken tussen Uber en de fiscus.

In stukken die Uber bij de Amerikaanse toezichthouder indiende noemt het bedrijf een aftrekpost van 6,1 miljard euro. Die zou ontstaan doordat het bedrijf intellectueel eigendom van Bermuda naar Nederland heeft verhuisd.

Experts gingen ervan uit dat Uber van de Nederlandse fiscus zekerheid had gekregen over de miljardenaftrekpost. Bedrijven vragen wel vaker om een zogenoemde 'belastingruling', zodat ze van te voren weten hoeveel belasting ze wel of niet moeten betalen.

Maar van zo'n ruling is in dit geval dus geen sprake, aldus het FD. Het zou om een berekening van Uber zelf gaan. Daarmee is de aftrekpost een stuk minder zeker voor het bedrijf. Overigens kan Uber sowieso nog geen gebruikmaken van een aftrekpost, omdat het nog altijd geen winst draait.

"Kijk, dat klinkt al heel anders", aldus ChristenUnie-lid Eppo Bruins, een van de parlementariërs van wie de Kamervragen afkomstig waren.