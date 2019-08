T-Mobile Nederland heeft in het tweede kwartaal na de overname van de Nederlandse activiteiten van Tele2 de omzet met 44 procent zien groeien naar 458 miljoen euro, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat maakt het telecombedrijf donderdag bekend.

De fusie was niet de enige reden voor de hogere omzet. Er was volgens het bedrijf ook sprake van 'organische groei', groei op eigen kracht. Deze autonome omzetgroei bedroeg 1 procent. Het bedrijfsresultaat groeide met 10 procent naar 117 miljoen euro.

In het tweede kwartaal steeg het aantal mobiele klanten van T-Mobile naar 5,5 miljoen, waarvan vijf miljoen abonnees. Het klantenbestand van de mobiele tak nam sinds het eerste kwartaal toe met 77.000.

T-Mobile Nederland kondigde in december 2017 aan Tele2 over te nemen voor 190 miljoen euro. Begin dit jaar is de overname na groen licht van de Europese mededingingsautoriteiten afgerond.

In de nieuwe gezamenlijke onderneming behoudt het Zweedse Tele2 een kwart van de aandelen. De overige 75 procent is in het bezit van Deutsche Telekom, het moederbedrijf van T-Mobile. Tele2 ging onder de vlag van T-Mobile verder.

'Op koers voor 5G-netwerk'

Het telecombedrijf ligt naar eigen zeggen op koers om volgend jaar een landelijk 5G-netwerk te hebben. Het zou het eerste landelijke 5G-netwerk worden van Nederland. Het bedrijf bereikt op het netwerk naar eigen zeggen snelheden van 850 MB per seconde.

"Uit onze cijfers over het tweede kwartaal blijkt dat we onze strategie en onze beloften waarmaken en de uitdager in de markt zijn", stelt topman Søren Abildgaard in een toelichting.