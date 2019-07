De Amerikaanse vegaburgermaker Beyond Meat heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet bijna weten te verviervoudigen, liet het bedrijf maandag weten bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De omzet bedroeg in het tweede kwartaal 67,3 miljoen dollar (60,42 miljoen euro) tegen 17,4 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Het nettoverlies kwam uit op 9,4 miljoen dollar, maar volgens Beyond Meat kwam dit vooral door de kosten die gepaard gingen met de beursgang in mei.

Met de flink toegenomen verkopen ziet het bedrijf de verwachtingen voor de rest van het jaar dan ook rooskleuriger in. De vegaburgermaker verwacht dit jaar 240 miljoen dollar aan inkomsten. Eerder ging Beyond Meat nog uit van 210 miljoen dollar.

Het aandeel van Beyond Meat duikelde maandag nabeurs naar een verlies van 12 procent, nadat het bedrijf had bekendgemaakt extra aandelen te willen uitgeven. Voor die bekendmaking zat de koers nabeurs nog even in het groen, omdat de kwartaalcijfers beter waren dan verwacht.

Beyond Meat maakt inmiddels tien jaar proteïnerijke en plantaardige producten die de smaak en het uiterlijk van kippen-, rund- en varkensvlees moeten benaderen.

De onderneming ging in mei naar de beurs en opende op 45 dollar. Inmiddels is de koers 'geëxplodeerd' en kost een aandeel ruim 222 dollar.