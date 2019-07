Maaltijdbezorgplatforms Takeaway.com en Just Eat hebben maandag een principeakkoord bereikt over de mogelijke fusie waarover afgelopen zaterdag geruchten de ronde deden.

In het akkoord staat onder meer dat aandeelhouders van het Britse Just Eat 52,2 procent van de aandelen van het nieuwe bedrijf in handen krijgt.

De eigenaren van het Nederlandse Takeaway krijgen daarmee de resterende 47,8 procent van de aandelen. Verder zullen aandeelhouders van Just Eat 0,09744 aandelen Takeaway krijgen voor een aandeel in het Britse bedrijf.

Dit betekent dat Takeaway 7,31 pond (zo'n 8,11 euro) per aandeel Just Eat biedt, wat zo'n 15 procent meer is dan de slotkoers van afgelopen vrijdag.

De combinatie gaat verder onder de naam Just Eat Takeaway.com N.V., en wordt geleid door de oprichter van Takeaway, Jitse Groen. Het hoofdkantoor van het bedrijf komt in Amsterdam, maar de combinatie kiest wel voor een beursnotering in het Verenigd Koninkrijk. Daarmee zou Takeaway van de Amsterdamse beurs verdwijnen.

Takeaway.com in Nederland beter bekend als Thuisbezorgd

Takeaway.com is in Nederland actief als maaltijdbezorgwebsite Thuisbezorgd. Het bedrijf werd in 2000 opgericht door Groen, die toen 21 jaar oud was en nog studeerde.

Takeaway is inmiddels actief in meerdere landen, waar het per land een andere naam heeft. Zo is de naam in België Takeaway.com, en in Duitsland Lieferando.de.

Het bedrijf heeft door de jaren heen verschillende lokale bezorgplatformen overgenomen, waaronder dit jaar in april nog de Duitse tak van Delivery Hero. Daarvoor betaalde het 930 miljoen euro.