De Amsterdamse bierbrouwer Heineken heeft in de eerste helft van 2019 meer bier verkocht, maakt het biermerk maandag bekend bij de publicatie van de halfjaarresultaten. In totaal verkocht Heineken 3,1 procent meer bier en zag het bedrijf de omzet met 5,6 procent groeien naar 11,5 miljard euro.

De groei in de bierverkopen was met name afkomstig uit Azië, waar Heineken 10,4 procent meer wist te verkopen. In Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa steeg het volume met ruim 7 procent.

In de rest van Europa had Heineken het moeilijker, hier zag het bierbedrijf de afzet krimpen met 1,5 procent. Dit is volgens Heineken met name te wijten aan het tegenvallende weer. Ook noemt het biermerk het ontbreken van een WK voetbal als oorzaak voor de volumekrimp in Europa.

De operationele winst viel ten opzichte van een jaar geleden iets hoger uit en steeg met 0,3 procent naar 1,8 miljard euro. Daar bleef onder de streep krap 1,1 miljard euro van over, een daling van 1,2 procent. De nettowinst daalde volgens het bedrijf met name door hoge inkomensbelastingen.

Heineken gaat onderuit op de beurs

Heineken gaat voor heel 2019 uit van een operationele winstgroei van "mid single digits", oftewel een winstgroei van tussen de 3 en 7 procent. De bierfabrikant benadrukt wel dat er bij deze verwachte operationele winstgroei geen rekening wordt gehouden met "grote macro-economische en politieke veranderingen".

Op de Amsterdamse beurs werden de cijfers niet goed ontvangen. Het aandeel Heineken dook bij de opening omlaag en werd ongeveer 6 procent minder waard. Een aandeel kostte rond 9.15 uur 96,86 euro.