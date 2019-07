Zakelijk KLM verlaat hoofdkantoor in Amstelveen en trekt in 2024 naar Schiphol KLM gaat het hoofdkantoor aan de Amsterdamseweg in Amstelveen verlaten, schrijft de vliegmaatschappij woensdag. In 2024 wil KLM over naar een nieuw te bouwen kantoorlocatie op Schiphol-Oost.