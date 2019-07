Speelgoedmaker Hasbro heeft in het tweede kwartaal van 2019 meer speelgoed verkocht. Volgens het Amerikaanse bedrijf ging de omzet omhoog door de successen van de films Avengers: Endgame en Spiderman: Far From Home.

De omzet van de speelgoedmaker groeide op jaarbasis met 8,9 procent naar 985 miljoen Amerikaanse dollar (881,7 miljoen euro). Analisten rekenden op een omzet van 956,8 miljoen dollar.

De nettowinst liep wel terug, maar dat kwam door een eenmalige afboeking vanwege de afronding van een slepend pensioenconflict. De winst zakte van 60,3 miljoen dollar vorig jaar naar 13,4 miljoen dollar.

Naast van de successen van de superheldenfilms profiteerde Hasbro ook van de terugkeer van het kaartspel Magic: The Gathering. Het spel zit weer in de lift na een nieuwe online uitgave van het spel, Magic: The Gathering Arena.