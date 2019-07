De Nederlandse fitnessketen Basic-Fit heeft in het eerste halfjaar van 2019 27 procent meer omzet geboekt in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Ook nam het aantal leden verder toe. Dat maakt het bedrijf dinsdag bekend.

Het bedrijf dankt de hogere omzet aan een toename van het aantal leden en de hogere gemiddelde abonnementskosten die deze leden nu betalen. In het eerste halfjaar liep het totaal aantal leden op naar meer dan twee miljoen en door de nieuwe abonnementenstructuur kreeg de keten meer 'premium'-leden. Deze leden betalen meer.

Ook opende Basic-Fit meer sportscholen: in het eerste halfjaar van 2019 werden er 53 nieuwe vestigingen geopend. Over heel 2019 verwacht de fitnessketen 155 sportscholen te openen.

In totaal kwam de omzet uit op 240 miljoen euro over het eerste halfjaar. Vorig jaar behaalde het bedrijf in dezelfde periode een omzet van 190 miljoen euro. De nettowinst daalde ondanks de hogere omzet wel: van 6,1 miljoen euro naar 5,8 miljoen euro.

De topman van Basic-Fit, Rene Moos, heeft het in een toelichting over een "memorabele periode". "We hebben een nieuwe mijlpaal bereikt van twee miljoen leden en door de aankoop van Fitland hebben we nu 785 vestigingen."