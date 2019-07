Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen collectief afspraken maken over hun beloning om aan een minimuminkomen te komen. Dat staat dinsdag in de 'concept-Leidraad tariefafspraken zzp'ers' van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Het is momenteel verboden voor zelfstandigen om collectieve prijsafspraken te maken, hierdoor ontstaat namelijk oneerlijke concurrentie, waardoor de prijzen hoger voor consumenten hoger kunnen uitvallen. De leidraad moet zzp'ers laten zien welke ruimte mededingingswetgeving biedt om wel prijsafspraken te maken.

"Wij willen markten goed laten werken voor mensen en bedrijven", zegt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. "Markten werken niet goed als zzp'ers door lage uurtarieven onder het bestaansminimum komen. Deze leidraad laat zien welke mogelijkheden zzp'ers hebben om hun inkomen te verbeteren."

Zelfstandigen kunnen mededingingswetgeving omzeilen door wat de ACM noemt 'zij aan zij' te werken. Hierbij werken zzp'ers 'zij aan zij' met één of meer werknemers en zijn ze in de dagelijkse gang van zaken niet te onderscheiden van die werknemers. In dat geval is er volgens ACM geen sprake van een echte onderneming volgens mededingingswetgeving.

Daarbij mogen zelfstandigen van de kartelwaakhond ook onderling afspraken maken om het door het kabinet aangekondigde wettelijk minimumuurtarief van 16 euro al te waarborgen. Deze maatregel van het kabinet gaat in 2021 in. Ook zegt ACM in de periode voor invoering van het minimumtarief geen boetes te zullen opleggen bij afspraken tussen zzp’ers om dit minimumtarief nu al te hanteren.