Zakelijk Kartelwaakhond ACM staat prijsafspraken van zzp'ers toe over minimuminkomen Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen collectief afspraken maken over hun beloning om aan een minimuminkomen te komen. Dat staat dinsdag in de 'concept-Leidraad tariefafspraken zzp'ers' van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).