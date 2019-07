Het Bossche zegeltjesbedrijf BrandLoyalty staat te koop, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) maandag op basis van ingewijden. De verkoop bevindt zich nog in een vroeg stadium, zo is er volgens de krant nog geen bank aangesteld om het verkoopproces te begeleiden.

BrandLoyalty bedenkt met name voor supermarkten promotieacties waarbij klanten bijvoorbeeld spaarzegels en voetbalkaarten kunnen verzamelen. De onderneming heeft zo'n zevenhonderd mensen in dienst en is actief in 25 landen.

Het is niet duidelijk hoeveel het bedrijf moet opleveren. Oprichter Robert van der Wallen verkocht BrandLoyalty vijf jaar geleden nog voor ongeveer 1 miljard euro aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij ADS.

Ingewijden vertellen aan FD dat de kans klein is dat Van der Wallen interesse zou hebben in een terugkeer bij het bedrijf. De oprichter nam in 2017 definitief afscheid van BrandLoyalty.