Zakelijk Ryanair verwacht minder passagiers in zomer 2020 door 737 MAX-problemen Ryanair verwacht in 2020 minder passagiers te vervoeren dan eerder gedacht, zo maakt de Ierse budgetvliegmaatschappij dinsdag bekend. De prijsvechter denkt minder passagiers te kunnen vervoeren vanwege mogelijke verdere vertragingen in de levering van 737 MAX-toestellen van Boeing.