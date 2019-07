De duurzame supermarktketen Marqt heeft ING gevraagd om 'strategische opties' te onderzoeken, meldt NRC woensdag. Dat zou volgens het dagblad betekenen dat er gezocht wordt naar een koper.

In een reactie aan NRC laat het bedrijf weten aan een nieuwe strategie te werken om het merk en de filosofie te verbeteren.

Het bedrijf zou mogelijk in financieel zwaar weer verkeren. In 2017 maakte Marqt 1,3 miljoen euro verlies. De resultaten voor 2018 zijn nog niet bekend, maar ingewijden stellen tegenover NRC dat de financiële situatie niet verbeterd is.

Het bedrijf lijkt al enige tijd in de problemen te zitten. Eind juni berichtte RTL Z dat de volledige raad van commissarissen op was gestapt bij het bedrijf. Reden daarvoor zou een herstructurering en strategieverandering zijn geweest. Ook stapte in juni topman Joost Leeflang op.

Marqt werd in 2008 opgericht en telt inmiddels achttien winkels. Het bedrijf heeft sinds de oprichting nog geen winst gemaakt.