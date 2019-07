Ryanair verwacht in 2020 minder passagiers te vervoeren dan eerder gedacht, zo maakt de Ierse budgetvliegmaatschappij dinsdag bekend. De prijsvechter denkt minder passagiers te kunnen vervoeren vanwege mogelijke verdere vertragingen in de levering van 737 MAX-toestellen van Boeing.

Ryanair verwacht volgend jaar in de zomer 3 procent meer passagiers te vervoeren dan deze zomer. Eerder ging de budgetvlieger nog uit van een groei van 7 procent. In totaal verwacht Ryanair over 2020 157 miljoen mensen te vervoeren, eerder was dit 162 miljoen.

De budgetvlieger verwacht minder mensen te vervoeren vanwege de onzekerheid over de Boeing 737 MAX-toestellen. De Boeing-toestellen van het type 737 MAX staan wereldwijd aan de grond sinds crashes in Ethiopië en Indonesië. Er werden verboden ingesteld na de twee dodelijke vliegtuigongelukken.

Beide crashes werden veroorzaakt door technische problemen met het stuursysteem. Het is nog onduidelijk wanneer de vliegtuigen weer de lucht in mogen.

Door de onzekerheid over de toestellen verwacht Ryanair in januari en februari minder bestelde vliegtuigen binnen te krijgen. Eerder ging het Ierse bedrijf uit van 58 toestellen, dat is nu bijgesteld naar dertig vliegtuigen.