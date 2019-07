Marqt sluit de grote winkels die het heeft in Amsterdam aan de Utrechtsestraat en in Den Haag aan de Hofweg. Deze stap is onderdeel van de nieuwe strategie, met alleen kleinere winkels van maximaal 750 vierkante meter.

In de hoofdstad was de locatie 2.048 vierkante meter groot, de andere vestiging bedroeg 1.460 m2. In Den Haag is inmiddels een andere locatie gevonden, in Amsterdam wordt nog gezocht naar een geschikte ruimte.

Het afgelopen jaar sloot de supermarktketen vijf nieuwe huurcontracten af voor nieuwe vestigingen. Van deze vestigingen zijn er inmiddels drie geopend. Deze vestigingen voldoen aan de nieuwe eis van winkelgrootte.

Marqt werd in 2008 opgericht en telt inmiddels achttien winkels. Het bedrijf heeft sinds de oprichting nog geen winst gemaakt.

Vorig jaar trad topman Joost Leeflang aan, die de missie kreeg om het aantal vestigingen op te voeren tot 45 of zelfs 60. Dit lukte niet, en afgelopen juni stapte hij op na meningsverschillen met aandeelhouders over de strategie. Eind juni stapten ook alle leden van de raad van commissarissen op vanwege de herstructurering en strategiewijziging van de keten.