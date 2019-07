Winkeliers hebben in mei 3,1 procent meer omgezet dan in mei 2018, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. De verkopen van winkeliers lagen 2,8 procent hoger.

Vooral de online omzet steeg hard. Die groeide met 19,6 procent ten opzichte van mei vorig jaar. Ook de omzet van webwinkels steeg flink, namelijk met 18,8 procent.

In de non-foodsector groeide de omzet met 3,5 procent, de verkopen lagen in die sector 3,6 procent hoger in vergelijking met mei 2018. Vooral meubelwinkels deden het volgens het CBS goed. De omzet van drogisterijen, kledingwinkels en schoenenwinkels lagen juist lager.

De omzet van winkels in voedings- en genotmiddelen kromp in mei met 0,4 procent. De omzet van de supermarkten veranderde nauwelijks, die van de speciaalzaken kromp met ruim 2 procent. Het verkoopvolume was zowel bij de supermarkten als bij de speciaalzaken lager dan een jaar eerder.