Het socialemediabedrijf Facebook wil meer diversiteit op de eigen werkvloer, schrijft het bedrijf in een blogpost. Het bedrijf publiceerde dinsdag een diversiteitsrapport.

Naast de veranderingen binnen de Verenigde Staten, wil het bedrijf in de komende jaren het aantal vrouwen dat wereldwijd bij Facebook werkt verdubbelen.

"Wij zijn een bedrijf waar in de komende vijf jaar ten minste 50 procent van ons personeelsbestand een vrouw is, een persoon met een niet-lichte huidskleur is, iemand met een handicap of een veteraan is", schrijft Facebook.

In het jaarlijkse diversiteitsrapport schrijft Facebook dat momenteel 36,9 procent van de werknemers een vrouw is. In 2014 was dit nog 31 procent.

Onder de seniorfuncties nam het aantal vrouwen in het afgelopen jaar met 2,6 procentpunt toe naar 32,6 procent. Vrouwen zijn nog wel altijd flink ondervertegenwoordigd bij technische functies. slechts 23 procent van de vrouwen hebben een technische functie.