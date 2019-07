Het Nederlandse erotiekbedrijf Pabo lijkt voor de tweede keer in twee jaar tijd failliet te gaan. Het bedrijf heeft uitstel van betaling aangevraagd, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) na berichtgeving van RTL Z.

De Nederlandse dochter van het Duitse erotiekbedrijf Beate Uhse ging vorig jaar al failliet, maar na een doorstart konden er toch enkele tientallen werknemers blijven werken. Het faillissement van het erotiekbedrijf uit Zeeuws-Vlaanderen was volgens het bedrijf nodig om bepaalde bedrijfsonderdelen weer gezond te maken.

In oktober maakte het bedrijf een doorstart onder de naam Pabo 4.0. De afgeslankte versie van het bedrijf heeft zo'n zestig werknemers. Pabo 4.0 is gevestigd in Hulst.

De Duitse directeur van Pabo, Michael Specht, zei in december tegen PZC dat het de juiste kant op ging met het bedrijf. "We zijn feitelijk helemaal opnieuw begonnen, als een start-up. We pikken het werk weer op. De sfeer op het kantoor in Hulst wordt ook steeds beter."

In februari vertrok Specht plots bij het bedrijf en nu blijkt dat het toch niet goed gaat met Pabo 4.0. Het bedrijf was maandag niet bereikbaar voor tekst en uitleg. Het is dus ook niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de zestig werknemers van Pabo 4.0.