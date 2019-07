Van een online boekhandel op het moment dat niemand nog internet heeft, naar een gigabedrijf met een totale waarde van bijna 1 biljoen dollar (886 miljard euro). Vrijdag is het precies 25 jaar geleden dat multimiljardair Jeff Bezos Amazon oprichtte. Een profiel van het bedrijf.

Je moet het maar durven: een goedbetaalde baan op Wall Street opgeven om vervolgens in een garage aan de andere kant van het land een internetbedrijf te beginnen.

Bezos zet die stap in 1994. Hij verlaat investeringsmaatschappij D. E. Shaw & Co., waarbij hij als vicepresident actief is. Samen met zijn vrouw MacKenzie trekt hij naar Seattle, waar hij in zijn garage een online boekhandel begint.

In juli 1995 gaat de website, Amazon, online. In de eerste week verkoopt Amazon boeken in alle vijftig Amerikaanse staten en 45 landen. Binnen twee maanden harkt het bedrijf tegen de 20.000 dollar per week binnen.

Het gaat zelfs dusdanig voortvarend dat het bedrijf in oktober 1995 bekendmaakt naar de beurs te gaan. Bijna twee jaar na het online gaan van de website staat Amazon genoteerd aan de techindex Nasdaq, waar een aandeel in het bedrijf 18 dollar kost.

Jeff Bezos bij de lancering van de Duitse Amazon-website in 1999. (Foto: ANP)

De wonderformule van Bezos

Bezos schuift zijn ambities niet onder stoelen of banken; hij wil veel meer dan alleen boeken verkopen. Vanaf 1998 verkoopt Amazon naast boeken ook muziek, video's en allerhande consumentenproducten.

Ondanks de explosieve groei van zowel het aanbod als de omzet van het bedrijf, maakt het bedrijf in de eerste jaren nog geen winst. Dat gebeurt in 2003 pas voor het eerst.

Vooral de manier waarop Amazon zijn producten aan de man krijgt, is revolutionair. De wonderformule van Bezos is als volgt: producten tegen een lage prijs aanbieden en zo veel consumenten aantrekken, waardoor het bedrijf meer macht heeft om lagere prijzen te onderhandelen bij leveranciers.

De Amazon-oprichter lanceert een nieuw product samen met tennisster Anna Kournikova. (Foto: ANP)

Marketplace en Prime

Een andere manier waarop Amazon innoveert, is het creëren van een marktplaats waarop verkopers hun nieuwe en gebruikte spullen kunnen aanbieden, met de treffende naam Marketplace.

Om Amazon nog aantrekkelijker te maken als plek waarop mensen al hun spullen kopen, lanceert het bedrijf in 2005 Amazon Prime. Met Prime kunnen mensen tegen een maandelijkse bedrag gratis producten laten bezorgen. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om meerdere producten tegelijk te kopen. Inmiddels heeft Prime meer dan honderd miljoen betalende leden.

In 2007 en 2008 begint Amazon ook met het uitbrengen van eigen techproducten; zo brengt het bedrijf in 2008 de Fire-tablet en de inmiddels populaire Kindle-e-reader uit. De Fire-telefoon flopt.

Auteur Stephen King bij de presentatie van de Kindle 2. (Foto: AFP)

Het grootste online retailbedrijf ter wereld

Het bedrijf groeit en groeit en wordt in 2013 gekroond als het grootste online retailbedrijf ter wereld. Bij het ontvangen van de prijs van de National Retail Federation, 's werelds grootste detailhandelsorganisatie, zegt Bezos dat hij nooit had verwacht zo ver te komen.

“Achttien jaar geleden bracht ik de pakketjes nog zelf naar het postkantoor.” Jeff Bezos

"Achttien jaar geleden bracht ik de pakketjes nog zelf naar het postkantoor", zei hij. "Geloof me, ik kan je verzekeren dat ik niet had verwacht dat dit zou gebeuren."

Ook op de normale retailmarkt gaat het goed met Amazon. Naast boeken, e-readers, tablets en duizenden andere producten wil Amazon inmiddels ook jouw dagelijkse boodschappen brengen. In 2017 nam het gigaconcern van Bezos supermarktketen Whole Foods over en werd het hierdoor de tweede retailer van de wereld, na Walmart.

Amazon, what's next?

Het bedrijf van Bezos is in 2019 de grootste online retailer ter wereld, de op een na grootste 'normale' retailer en is bijna een biljoen dollar (zo'n 888 miljard euro) waard. Hoe zullen de komende jaren van Amazon eruitzien?

Amazon wil in de komende maanden beginnen met het uitrollen van het verzenden van pakketjes met drones. Ook doet het bedrijf steeds meer met robots; in april berichtte persbureau Bloomberg dat Amazon in het geheim bezig was met een huishoudrobot.

Een bezorgdrone van Amazon. (Foto: ANP)