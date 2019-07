Paul Polman, de man die begin dit jaar vertrok als topman van Unilever, gaat in zijn nieuwe rol armoede en klimaatverandering bestrijden. Zijn nieuwe stichting Imagine gaat bedrijven helpen met het behalen van de wereldwijde duurzaamheidsdoelen.

"De noodzaak om armoede en ongelijkheid uit te roeien en de klimaatverandering tegen te gaan, is nog nooit zo dringend geweest", schreef Polman volgens persbureau Bloomberg in een e-mail aan voormalige collega's en zakenrelaties.

Polman was bij Unilever een groot voorvechter van duurzaamheid. In 2009, voordat andere grote bedrijven eenzelfde stap namen, publiceerde het bedrijf het Sustainable Living Plan. Hiermee stelde Unilever vast dat de omzet in 2020 verdubbeld moest zijn, terwijl de ecologische voetafdruk van het bedrijf gehalveerd moest worden.

De oud-Unilever-CEO vindt dat het bedrijfsleven een grotere rol moet gaan spelen in de bestrijding van deze mondiale problemen. "We weten al heel lang van problemen als ongelijkheid, armoede, jeugdwerkloosheid en klimaatverandering", zei Polman in 2017 in een interview met Forbes. "Bedrijven moeten hier een rol in gaan spelen, ze moeten onderdeel uitmaken van de oplossing, niet van het probleem."