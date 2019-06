Zakelijk Video Waarom Thuisbezorgd nog concurreert met telefonerend Nederland Takeaway.com, dat wij in Nederland kennen als Thuisbezorgd, is al jaren marktleider op het gebied van online eten bestellen. Het bedrijf groeit door, maar krijgt ook veel kritiek te verwerken. NU.nl gaat langs bij Thuisbezorgd om te zien hoe het bedrijf is gegroeid, en of het concern klaar is voor de toekomst.