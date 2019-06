Er zijn in Nederland 97 zorgbedrijven die in 2017 ver boven de gangbare winstpercentages uitkwamen. Directeuren van dergelijke bedrijven keren vaak voor miljoenen euro's aan zichzelf uit, melden Pointer, Reporter Radio en onderzoeksplatform Follow the Money woensdag op basis van eigen onderzoek.

"Mogelijk zijn deze winsten onrechtmatig tot stand gekomen", schrijven ze.

De drie journalistieke platformen onderzochten de jaarrekeningen van 1.959 grote zorginstellingen. Daaruit kwamen 174 bedrijven die meer dan 10 procent winst maakten in 2017. Ter vergelijking: in de zorg zijn winstpercentages van 2 tot 3 procent gangbaar. Van deze groep bleven er 97 over waarbij geen logische verklaring was voor de grote winsten.

Opgeteld maken de overblijvende bedrijven 51,7 miljoen euro winst, wat neerkomt op een winstpercentage van 20,8 procent. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport noemt winsten van boven de 10 procent "maatschappelijk ongewenst".

Bij bijna de helft van de 97 bedrijven is er dividend uitgekeerd. Dit betekent dat de aandeelhouders van deze zorginstellingen in 2017 voor 21,8 miljoen euro aan zichzelf uitkeerden. Bij Faveo Zorg uit Rotterdam werd de meeste dividend uitgekeerd: hier ging het om 5,1 miljoen euro.

Woensdag stonden Pointer, Reporter Radio en Follow the Money voor de rechter voor een kort geding in verband met het onderzoek. Thuiszorgorganisatie Naborgh B.V. uit Rotterdam wilde de publicatie tegenhouden, omdat de organisatie in verband wordt gebracht met mogelijke zorgfraude. De vorderingen zijn woensdag echter afgewezen.