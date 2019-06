Zakelijk Fietsmerk VanMoof haalt in no-time 2,5 miljoen euro binnen De Amsterdamse fietsenmaker VanMoof heeft in enkele uren een miljoen euro bij elkaar gehaald via een crowdfundingsactie. Het bedrijf verwacht dat de wettelijk maximaal toegestane 2,5 miljoen euro voor crowdfundingsacties al binnen 24 uur binnen zal zijn.