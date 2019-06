Meerdere afdelingen van de alliantie tussen autobedrijven Renault en Nissan worden ontbonden na de arrestatie en het ontslag van topman Carlos Ghosn, schrijft zakenblad Financial Times (FT) woensdag op basis van gesprekken met huidige en voormalige werknemers.

De afgelopen tijd heeft de alliantie flinke scheuren opgelopen door de mislukte fusiepoging van Renault en Fiat Chrysler. Dat gebeurde daarvoor ook door het schandaal rond Ghosn, die tot voor kort bestuursvoorzitter en CEO bij beide bedrijven was. Ghosn werd in november in Japan opgepakt op verdenking van fraude, later in de maand werd hij ontslagen bij Nissan.

In het laatste jaar van de gevallen topman probeerde Ghosn de alliantie te versterken door mensen van zowel Renault als Nissan functies binnen de alliantie te geven. Sinds zijn vertrek verdwijnen deze functies weer, schrijft FT.

Onder meer de afdeling die over het dagelijks bestuur van de alliantie gaat, wordt volgens het dagblad ontbonden. Op lagere niveaus, zoals de verkoop- en marketingafdeling, worden mensen ontslagen, stelt de krant.

'Zonder succes voor alliantie geen succes voor Renault'

De berichtgeving van de zakenkrant staat haaks op woorden van Renault-voorzitter Jean-Dominique Senard van vorige week. De Fransman zei toen dat hij de verstoorde band met alliantiepartner Nissan wilde versterken. "Zonder succes voor de alliantie is er geen succes voor Renault", zei Senard in gesprek met aandeelhouders.

Renault en Nissan maken samen met Mitsubishi deel uit van de Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie. De bedrijven hebben over en weer belangen in elkaar: Renault heeft een belang van 43,4 procent in Nissan en Nissan heeft op zijn beurt een belang van 15 procent in Renault. Nissan heeft daarnaast een belang van 34 procent in Mitsubishi.