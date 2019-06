Zakelijk Uber verwacht met terugwerkende kracht miljoenen belastingvoordeel Uber is in de VS in 2013 en 2014 mogelijk 141 miljoen dollar (ruim 125 miljoen euro) belastingvoordeel misgelopen, stelt het bedrijf dinsdag. De Amerikaanse belastingdienst onderzoekt daarom de belastingteruggaven die het bedrijf in deze jaren kreeg.